كتب - محمد القرش:

روى عبد الرحمن عادل لاعب نادي بلقاس، جهوده في مجابة الظروف المالية الطاحنة التي يمر بها أملا في الوصول إلى حلمه في كرة القدم.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بدأت لعب كرة القدم مع نادي التنمية سبورت من 14 حتى 17 سنة، ثم انتقلت إلى كوكاكولا (مودرن سبورت حاليا)، ومع الإعلاميين قضيت عامين ونصف في قائمة الانتظار".

وأضاف: "بداية تألق كانت مع نادي أبو النمرس، وتلقيت العديد من العروض بينهم السكة الحديد، لكن أحد الوكلاء تدخل ومنع انتقالي بسبب رفضي أن يكون وكيلي".

وزاد: "بعدها ذهبت لقضاء فترة الخدمة العسكرية الخاصة بي، ثم تواصل معي كابتن هيثم هاشم واستطاع مساعدتي في العودة لكرة القدم بعد 3 سنوات، حيث لعبت مع نادي حورس بالدرجة الرابعة".

وواصل: "وبعد تقديم موسم جيد انتقلت إلى نادي حلوان العام بعقد بـ 20 ألف جنيه، وبعد تألقي تم استدعائي لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ثم انتقلت إلى مركز شباب تلا".

وأردف: "وقعت عقد انتقالي إلى نادي بلقاس منذ أيام، وطموحي اللعب في الدوري الممتاز العام المقبل".

وأوضح: "كل ما رويته خلال السطور السابقة تخلله الكثير من الظلم والتعب والقهر، حيث عملت جميع الوظائف الصعبة، اشتغلت مع والدي في مطعم فول وطعمية وكنت بقبض 80 جنيه".

وأشار: "ساعات وأنا رايح التمرين كانت باخد فلوس من والدتي، لأن والدي مكنش حاببني ألعب كورة عشان كنت بشتغل على توكتوك واجيب فلوس المواصلات".

وروى: "اشتغلت عامل هدم وتكسير بعد ما نادي نصب عليا في 50 ألف جنيه، وقعدت أكتر من شهرين مش معايا جنيه واحد".

وأتم: "وقبل كدا اشتغلت بتاع انابيب، أي حاجة كانت بتيجي في وشي كنت بشتغلها عشان أعرف أصرف على نفسي وأكمل في الكورة".

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