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وكيل حامد حمدان يكشف مفاجأة في ملف انتقال اللاعب للزمالك

06:12 م الأحد 13 يوليه 2025

حامد حمدان

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كتب - محمد القرش:

كشف سمير الحاوي وكيل حامد حمدان لاعب بتروجيت آخر تطورات صفقة انتقاله للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اجتماع نادي الزمالك وبتروجيت جاري الآن، لكن الأقرب هو انتقال اللاعب للفارس الأبيض.

وأضاف سمير أن اللاعب رغبته الأولى هي الانتقال إلى الزمالك، ومر بحالة نفسية سيئة بسبب تمسك بتروجيت ببقائه.

وفي سياق متصل، أعلن الزمالك التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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