شهدت الساعات الماضية تحركًا للمياه الراكدة في ملف الانتقالات الصيفية بالنادي الأهلي؛ إذ ينتظر إعلان الصفقات التي تم حسمها بجانب الكشف عن الراحلين خلال الساعات المقبلة.

الأهلي كان قد بدأ ملف الانتقالات الصيفية مبكرًا لتدعيم صفوفه للمشاركة بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والتي ودعها بعد نهاية دور المجموعات.

وتعاقد الأهلي مع كل من محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من نادي طرابزون التركي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الريان القطري، وأحمد سيد "زيزو" بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، التونسي محمد علي بن رمضان قادمًا من صفوف فرينكفاروزي المجري بالإضافة إلى ضم حارس مرمى المقاولون العرب محمد أحمد "سيحا".

واستعاد الأهلي كذلك لاعب الوسط المالي أليو ديانج للفريق مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الخلود السعودي بجانب أحمد عبدالقادر بعد انتهاء إعارته لصفوف قطر القطري ولكن الأخير يرغب في الرحيل، بحسب تصريحات مصدر مطلع على ملف انتقالات الأهلي لمصراوي.

وحاول الأهلي بعد العودة من المشاركة بكأس العالم للأندية تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب ولكن توقفت الأمور قبل أن تتحرك المياه الراكدة بالساعات الماضية.

بديل علي معلول

مازال الأهلي يعاني في حسم من هو بديل علي معلول بقائمته للموسم المقبل 2025/26 ولكن أكد مصدر أن البديل سيكون محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا مع انتقال الظهير الأيسر الحالي بصفوف الفريق كريم الدبيس على سبيل الإعارة لسيراميكا كليوباترا الذي سيضم كذلك المدافع خالد عبدالفتاح بصورة نهائية.

وعلى مستوى الظهير الأيمن يرغب الزمالك في تدعيم المركز بلاعب محلي بجانب محمد هاني إذ يقترب أحمد هاني لاعب سيراميكا من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء بعد التراجع في صفقة ضم أحمد عيد الذي أصبح الآن قريبًا من الانضمام للزمالك، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي.

وأوضح المصدر ذاته أن مسؤولي الأهلي قد حسموا التعاقد مع قلب دفاع نادي فاركو ياسين مرعي في ظل رغبتهم بتدعيم المركز إذ يرون أن المغربي أشرف داري لم يعوض غياب محمد عبدالمنعم بجانب نقص العدد بالمركز بعد رحيل كذلك رامي ربيعة للعين الإماراتي.

ويقترب المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي من الاستمرار مع الفريق بعدما لم يصل أي عرض من المقدم لضمه إلى مبلغ 10 مليون دولار الذي حدده مسؤولو القلعة الحمراء للاستغناء عن خدمات.

وهو ما دفع مسؤولو الأهلي للتريث في ملف تدعيم صفوفهم بمهاجم خلال الفترة الجارية، بحسب المصدر ذاته لمصراوي مع إتمام التعاقد مع محمد شريف بعد انتهاء رحلته مع الخليج السعودي.

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