لا صوت يعلو في الزمالك على صوت ملف الانتقالات الصيفية الذي يتصدره المدير الرياضي للنادي جون إدوارد.

مجلس إدارة الزمالك قد أعلن في يونيو الماضي التعاقد مع جون إدوارد كمدير رياضي مع منحه كافة الصلاحية لإدارة قطاع كرة القدم في النادي والتعامل مع مختلف الملفات التي تخص ملف الكرة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ونجح مسؤولو الزمالك، بحسب تصريحات لمصادر مطلعة لمصراوي، اليوم الأحد، في حسم أكثر من صفقة مثل حارس المرمى المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بجانب ثنائي فاركو الجناح أحمد شريف والمهاجم عمرو ناصر بجانب الجناح الأنجولي شيكو بينزا بالإضافة إلى العمل على حسم صفقات أخرى لعل أبرزها حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت.

ومن واقع الصفقات وتحركات الزمالك ففي حال توثيق عقود المهدي سليمان بالانتقالات الصيفية الجارية فهذا يعني رحيل أحد حارسي مرمى الفريق محمد عواد أو محمد صبحي.

أشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير الرياضي يتمسكون باستمرار محمد صبحي لذا لا يمانعون رحيل محمد عواد خلال الميركاتو الجاري.

وعلى مستوى قلب الدفاع لم يبرم الزمالك أي صفقات في حين كان هناك توجه لرحيل صلاح مصدق حال وصول عرض جيد للنادي على المستوى المالي؛ إذ تشير المصادر لرغبة الزمالك في استغلال الأجانب بقائمة الفريق لمراكز الهجوم.

ولكن قد يتغير الأمر مع إصابة أحمد حسام مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته مع الفريق بودية أورانج يوم أول أمس الجمعة لذا قد يستمر صلاح مصدق بجانب محمود حمدي "الونش" وحسام عبدالمجيد بجانب مصطفى الزناري.

وعلى مستوى الظهيرين يبدو أن الزمالك يعاني حاليًا من قرار جون إدوارد بعدم التجديد للظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بعد نهاية تعاقده بجانب إعارة الظهير الأيمن الشاب أحمد محمود لصفوف الاتحاد السكندري بجانب دخول سيد نيمار في صفقة التعاقد مع لاعب البنك الأهلي أحمد ربيع.

الزمالك حاليًا يمتلك ظهير أيمن وحيد وهو عمر جابر مع إمكانية شغل مصطفى الزناري لمركز الظهير الأيمن ما دفع جون إدوارد للبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن وسط تقارير صحفية تونسية تشير إلى فشل أكثر من محاولة للتعاقد مع ظهير أيمن محلي من بلادهم آخرهم محمود غربال لاعب الاتحاد المنستيري.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي يوم أمس السبت إلى بداية مفاوضات بينهم والمصري البورسعيدي للتعاقد مع أحمد عيد.

وعلى مستوى الظهير الأيسر يمتلك الزمالك الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايك لذا لا يرى مسؤولو الفريق الحاجة لتدعيمه بل ينظرون إلى مستوى الجناح الأيسر في ظل رغبتهم في رحيل مصطفى شلبي بالانتقالات الصيفية الجارية ضمن صفقة ضم أحمد ربيع من البنك الأهلي.

وأبرم الزمالك في هذا المركز صفقة بالتعاقد مع الأنجولي شيكو بينزا، فيما يسعون لحسم صفقة ضم حامد حمدان لاعب الوسط في ظل وجود عروض للاعب وسط القلعة البيضاء الحالي نبيل عماد "دونجا"وسط رغبة من مسؤولي الزمالك في تسويقه والاستفادة منه بصورة مادية.

وفي مركز الجناح الأيمن يعمل الزمالك على إيجاد بديل أحمد سيد "زيزو" الذي رحلّ بعد نهاية تعاقده لصفوف الأهلي، فتشير المصادر ذاتها إلى دخول جون إدوارد في مفاوضات مع مسؤولي مودرن سبورت في محاولة لضم الجناح الأيمن محمد مسعد.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الجارية أيضًا لتسويق لاعبه التونسي سيف الجزيري والإبقاء على ناصر منسي ومحاولة تدعيم المركز بمهاجم أجنبي.

اقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور بتاع لقطة.. والغندور مرعوب

"ماشي في سكة التجارب".. نجم الأهلي السابق يحذر الزمالك