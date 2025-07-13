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سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع ثنائي الأهلي

05:15 م الأحد 13 يوليو 2025
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    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    خالد عبد الفتاح وعمرو السولية
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    كريم الدبيس من مران الأهلي
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    خالد عبد الفتاح
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    كريم الدبيس
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس للفريق الأول لكرة القدم، قادمان من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصدر قال "لمصرواي" إن خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس انتقلا إلى سيراميكا ضمن صفقة تعاقد الأهلي مع أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

وانضم لاعب خط الوسط إلى الأهلي قادما من سموحة في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 300 ألف يورو.

وقدم عبد الفتاح 3 تمريرات حاسمة خلال 55 مباراة "3236 دقيقة" مع المارد الأحمر بجميع المسابقات.

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الأهلي رحيل لاعب الأهلي أخبار الأهلي خالد عبد الفتاح كريم الدبيس
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