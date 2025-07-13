كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز عن سبب تأخرهم في ملف الانتقالات الصيفية الجارية سواء بالتفاوض مع لاعبين أو إعلان الراحلين.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن مسؤولي بيراميدز ينتظرون حسم مصير ثنائي الفريق إبراهيم عادل وفيستون ماييلي اللذان قد يرحلان عن صفوف الفريق خلال الفترة الجارية.

وأوضح المصدر أن إبراهيم عادل يمتلك عروض أوروبية وعربية أبرزها الجزيرة الإماراتي إذ يقترب من الانضمام لصفوف الأخير فيما يمتلك مهاجمه فيستون ماييلي عرضًا من الدوري السعودي وأخطر به النادي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن ملف الثنائي سيحسم خلال الساعات المقبلة وعلى إثره سيتم التحرك في ملف الانتقالات بقوة.

وكان بيراميدز قد توّج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره صن داونز.

اقرأ أيضًا:

"الأمور تغييرت".. مصدر يكشف لمصراوي موقف إبراهيم عادل من عرض الجزيرة الإماراتي

عاجل.. إصابة مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي