رسميا.. الزمالك يعلن إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي

محمد خيري:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض أحمد حسام مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال ودية أورانج التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد .

وخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الآونة الأخيرة ، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يخضع أحمد حسام لجراحه الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة .

الزمالك يفوز على أورانج وديا

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أول أمس الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، سجل حسام عبد المجيد مدافع الفريق هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.