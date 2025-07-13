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"من الدبلوم للعالمية".. حكاية نجمي الأهلي والزمالك بين الدراسة والملاعب

04:30 م الأحد 13 يوليه 2025
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  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي رفقة محمد أبو تريكة
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
  • عرض 17 صورة
    السيد حمدي
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كتب- محمد عبدالهادي:

مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية اليوم الأحد، يعود الحديث عن مسارات بعض نجوم الكرة المصرية الذين بدأوا مشوارهم الدراسي في التعليم الفني قبل أن يتحولوا إلى نجوم فوق العادة في الملاعب.

من بين هؤلاء، يبرز الثنائي عمرو زكي والسيد حمدي، وهما من الأسماء التي تألقت بقميصي الزمالك والأهلي على الترتيب، وترك كل منهما بصمته في الكرة المصرية، رغم بدايتهما من "دبلوم صنايع".

عمرو زكي.. من دبلوم كهرباء إلى هدّاف إفريقيا

النجم السابق لنادي الزمالك والمنتخب الوطني، عمرو زكي، بدأ حياته الدراسية في التعليم الفني، حيث حصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء.

انطلقت مسيرة عمرو زكي بقوة مع فريق المنصورة، ومنها إلى إنبي ثم الزمالك، ليتألق لاحقًا في أوروبا عبر بوابة ويجان الإنجليزي.

وخلال مسيرته، مثّل زكي المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، وكان أحد نجوم التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 و2008، كما لعب دور البطولة في تصفيات كأس العالم 2010 بهدفه الشهير في الجزائر.

السيد حمدي.. المهاجم "العشوائى" الذي لمع في الأهلي

أما السيد حمدي، فقد سار على نفس النهج، إذ أنه حصل على دبلوم فني صناعي قبل انطلاق مسيرته الاحترافية.

بدأ اللاعب من بوابة الأندية المغمورة، حتى انتقل إلى بتروجت، ثم تألق مع منتخب مصر للمحليين ومنه إلى النادي الأهلي في صفقة أثارت ضجة وقتها، ولقبه زملائه بالعشوائي.

وشارك اللاعب بقميص الفراعنة في 12 مباراة نجح خلالها فى تسجيل 6 أهداف بنسبة 0.5 هدف في كل مباراة، وإجمالاً لعب سيد حمدى 197 مباراة في مسيرة الكروية سجل خلالها 42 هدفاً، وقام بصناعة 17 هدفاً لزملائه.

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عمرو زكي السيد حمدي الزمالك الأهلي نتيجه الدبلوم الفني الصناعي 2025
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