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عاجل.. إصابة مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

04:06 م الأحد 13 يوليو 2025
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    احمد حسام 2
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    احمد حسام
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    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
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كتب- محمد خيري:

تعرض أحمد حسام مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مدافع الزمالك تعرض للإصابة خلال مواجهة أورانج الودية الماضية، التي أقيمت يوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح المصدر، أن اللاعب خضع لأشعة من أجل تحديد مدى الإصابة، والتي كشفت عن قطع في الرباط الصليبي، على أن يخضع لكشف طبي من جديد قبل خضوعه للجراحة.

الزمالك يفوز على أورانج وديا

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أول أمس الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، سجل حسام عبد المجيد مدافع الفريق هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

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