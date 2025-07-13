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"الأمور تغييرت".. مصدر يكشف لمصراوي موقف إبراهيم عادل من عرض الجزيرة الإماراتي

03:58 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم عادل
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كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر مطلع موقف لاعب بيراميدز إبراهيم عادل من العرض الذي وصل لناديه من الجزيرة الإماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فريق الجزيرة يضم بصفوفه النجم المصري محمد النني وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"بيراميدز لا يعارض رحيل اللاعب لصفوف الجزيرة ولكن يتبقى الموافقة النهائية لإبراهيم عادل".

وأضاف المصدر:"إبراهيم كان يصمم على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا فيرغب أن يكون لاعبًا عالميًا ولكن مؤخرًا بدأ المقربون من اللاعب يقنعوه بالاستفادة المادية من عرض الجزيرة وبدأ اللاعب يفكر بصورة جدية في الموافقة عكس ماكان حين تلقى العرض".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي بين جميع الأطراف ولكن الأمور تتوقف على الموافقة النهائية للاعب.

وكان إبراهيم عادل قد انضم لصفوف شباب بيراميدز في موسم 2017/18 قادمًا من نادي المريخ قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2019/2020.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا بقميص بيراميدز 169 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 23 لزملائه.

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