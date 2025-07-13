قرار من فيريرا للاعبي الزمالك قبل دخول معسكر العاصمة

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية غدا الاثنين بصورة طبيعية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية أمس السبت، بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد