كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

3 1
17:00

بريستون نورث

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

حجاج عويس يكشف لمصراوي سبب رحيله عن بتروجت والقناة.. ووجهته المقبلة

03:42 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (4)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (5)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (6)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (7)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (8)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (9)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (3)
  • عرض 9 صورة
    حجاج عويس (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

كشف لاعب بتروجت والقناة السابق حجاج عويس عن سبب رحيله عن صفوف ناديه البترولي وكذلك فترته القصيرة مع نادي القناة.

حجاج عويس صاحب الـ28 عاماً سبق ومثّل أندية النصر، المصري، الداخلية، زد، بتروجت قبل أن يخوض الموسم الماضي بقميص القناة.

وأشار عويس في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أنه رحلّ عن صفوف بتروجت بعد عودة الفريق للدوري الممتاز:"رحلت ضمن اللاعبين الذين رحلوا عن النادي بعد الصعود وانضممت للقناة ولكن لن استمر معهم أرغب في خوض تجربة جديدة وهناك تواصل مع أكثر من نادِ لاختيار الخطوة المناسبة بالانتقالات الصيفية الجارية".

وأوضح لاعب خط الوسط أن فترته الذهبية كانت رفقة المصري البورسعيدي:"قضيت 5 مواسم ظهرت بصورة مميزة مع الفريق وشارك بالعديد من المباريات الهامة ولكن لم أطلب تجديدي تعاقدي مع النادي بعد نهايته فلم يكن هناك إمكانيات مادية كبيرة عكس الفترة الحالية التي تواجد بها كامل أبو علي".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يريد التعجل في خطوته المقبلة التي يرغب أن تكون في الدوري الممتاز مرة أخرى.

حجاج عويس انضم لصفوف المصري في موسم 18/19 قادمًا من صفوف النصر قبل أن يرحل في موسم 22/23 لصفوف نادي زد الذي ارتدى قميصه لمدة موسم قبل الرحيل لبتروجت.

وخلال فترة تواجد اللاعب مع المصري تمت إعارته لنادي الداخلية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حجاج عويس بتروجت الدوري الممتاز المصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء