كتب ـ محمد الميموني:

كشف لاعب بتروجت والقناة السابق حجاج عويس عن سبب رحيله عن صفوف ناديه البترولي وكذلك فترته القصيرة مع نادي القناة.

حجاج عويس صاحب الـ28 عاماً سبق ومثّل أندية النصر، المصري، الداخلية، زد، بتروجت قبل أن يخوض الموسم الماضي بقميص القناة.

وأشار عويس في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أنه رحلّ عن صفوف بتروجت بعد عودة الفريق للدوري الممتاز:"رحلت ضمن اللاعبين الذين رحلوا عن النادي بعد الصعود وانضممت للقناة ولكن لن استمر معهم أرغب في خوض تجربة جديدة وهناك تواصل مع أكثر من نادِ لاختيار الخطوة المناسبة بالانتقالات الصيفية الجارية".

وأوضح لاعب خط الوسط أن فترته الذهبية كانت رفقة المصري البورسعيدي:"قضيت 5 مواسم ظهرت بصورة مميزة مع الفريق وشارك بالعديد من المباريات الهامة ولكن لم أطلب تجديدي تعاقدي مع النادي بعد نهايته فلم يكن هناك إمكانيات مادية كبيرة عكس الفترة الحالية التي تواجد بها كامل أبو علي".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يريد التعجل في خطوته المقبلة التي يرغب أن تكون في الدوري الممتاز مرة أخرى.

حجاج عويس انضم لصفوف المصري في موسم 18/19 قادمًا من صفوف النصر قبل أن يرحل في موسم 22/23 لصفوف نادي زد الذي ارتدى قميصه لمدة موسم قبل الرحيل لبتروجت.

وخلال فترة تواجد اللاعب مع المصري تمت إعارته لنادي الداخلية.