كتب- محمد عبدالهادي:

دخل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم خط وسط بتروجت، في قلب أزمة مثيرة خلال الأيام الماضية، بعدما تمسّك ناديه بعدم الاستغناء عنه رغم رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لبداية الأزمة حتى جلسة اليوم:

البداية كانت بظهور اللاعب حامد حمدان بشكل مميز مع بتروجت فلفت أنظار أكثر من نادٍ على رأسهم الزمالك الذي وضع اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الصيفي الجاري.

وشهدت الفترة الماضية، فتح خط المفاوضات بين مسؤولي الزمالك وبتروجيت، ولكن تمسك ناديه عطل انضمامه حتى كتابة هذه السطور.

تمسّك بتروجت.. وغياب العروض الرسمية

رغم إعلان حمدان وعائلته عن رغبتهم في الانتقال إلى القلعة البيضاء، أصدرت إدارة بتروجت بيانًا رسميًا أكدت خلاله أنها لم تتلقَ عرضًا رسميًا من الزمالك، وأن النادي يرفض الاستغناء عن اللاعب، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل قبل أن تعدل نص البيان بالإشارة إلى حدوث جلسة بينهم.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل الزمالك أن هناك جلسات تمت بالفعل مع اللاعب ووكيله، وأن النادي تقدم بعرض مالي إلى بتروجت، في انتظار موافقة رسمية من الإدارة.

تضارب البيانات.. وانتقادات إعلامية

البيان الرسمي الذي أصدره بتروجت قوبل بانتقادات حادة من بعض الإعلاميين المحسوبين على الزمالك، وعلى رأسهم مقدمو البرامج في قناة النادي، الذين وصفوا ما حدث بأنه "تضليل إعلامي"، خاصة بعد تراجع النادي عن النفي وإعلانه لاحقًا عن وجود جلسة تفاوضية مع مسؤولي الزمالك.

النجم السابق محمد أبو العلا بدوره وجّه انتقادات لإدارة بتروجت، متسائلًا عن أسباب رفض رغبة اللاعب رغم وجود عرض جاد من نادٍ كبير بحجم الزمالك.

اللاعب ينهار نفسيًا.. والعائلة تتدخل

خرج رامي حمدان، شقيق اللاعب ووكيله، ليكشف عن كواليس مؤثرة تخص حامد، مؤكدًا أن شقيقه يعيش حالة نفسية سيئة بسبب تعثّر الصفقة، وأنه لا ينام بسبب القلق والتوتر.

وأضاف أن العائلة الفلسطينية بأكملها تتمنى رؤية ابنها في أحد أكبر أندية القارة، وأن حلمه بارتداء قميص الزمالك يوشك على الضياع بسبب تعنت إدارة ناديه.

تطورات مرتقبة.. وجلسة حاسمة

في ظل تصاعد الأزمة، من المنتظر أن تشهد الساعات القادمة جلسة بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في بتروجت، لمحاولة الوصول إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف، فالزمالك قدّم عرضًا ماليًا محسّنًا، وسط أنباء عن احتمالية دخول صفقة تبادلية لإنهاء الملف.

حتى الآن، لم تُحسم الأمور بشكل نهائي، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب لن يرضى بالبقاء، في وقت يحاول فيه الزمالك حسم الصفقة في ظل رغبة اللاعب بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء.