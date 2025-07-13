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"من الدوري المحلي".. الزمالك يفتح خط تفاوض مع صفقة جديدة (خاص)

03:05 م الأحد 13 يوليه 2025
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    محمد مسعد لاعب مودرن سبورت
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    محمد مسعد لاعب مودرن سبورت
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    محمد مسعد لاعب مودرن سبورت
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول في الزمالك عن صفقة جديدة يسعوا للتوصل لاتفاق مع ناديها لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى دخولهم في مفاوضات شفهية مع مسؤولي نادي مودرن سبورت؛ لاستطلاع رأيهم بخصوص الحصول على خدمات الجناح الأيمن بصفوفهم محمد مسعد.

وأضاف المصدر:"مسعد ضمن اللاعبين المرشحين لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل وننتظر رد مسؤولي مودرن سبورت".

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً كان قد انضم لصفوف موردن سبورت خلال الانتقالات الصيفية في موسم 2024/25 قادمًا من السويس.

وخاض اللاعب بقميص مودرن سبورت خلال موسم 2024/25 في مختلف البطولات 14 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين خلال 684 دقيقة لعب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الزمالك قد أتم التعاقد مع حارس المرمى المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بجانب ثنائي نادي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر والجناح الأنجولي شيكو بانز

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