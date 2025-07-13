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"ماشي في سكة التجارب".. نجم الأهلي السابق يحذر الزمالك

02:17 م الأحد 13 يوليه 2025
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    مران فريق الزمالك
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    مران فريق الزمالك
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    عمرو السيسي مع الفريق أثناء فترته مع الزمالك
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    عمرو السيسي مع الفريق أثناء فترته مع الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك من التدريبات
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    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 15 صورة
    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك لم يقدم عرضا مكتوبا لبتروجت للتعاقد مع حامد حمدان لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والأفضل دائما التعامل بالأوراق الرسمية.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بتروجت بكل تأكيد من حقه البحث عن مصلحته، والزمالك أيضا في ملف حسام عبدالمجيد يحاول البحث عن أقصى استفادة ويريد مبالغ مالية كبيرة، لابد أن تفهم اللاعبين أن الأندية لها حقوق، خصوصا عندما يملك عقد اللاعب.

وأضاف: "الزمالك بطيئ للغاية في بناء فريق قوي، ويسير في "سكة التجارب" وهو لا يتحمل ذلك، كان الأفضل ضم 4 لاعبين أجانب سوبر. والأزمة أن المدرب الجديد بدأ عمله ويريد رؤية كل العناصر سريعا قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأكمل: "قطاعات الناشئين تراجعت بشكل واضح في الآونة الأخيرة، كان الأهلي والزمالك وبعض الأندية تساهم في ظهور 10 و15 لاعب، يتم توزيعهم على الأندية".

وزاد: "لابد من وجود ظهير أيسر آخر مع محمد شكري في الأهلي بعد رحيل كريم الدبيس مؤخرًا، من أجل الحفاظ على المنافسة وعدم وجود أي أزمة طوال الموسم".

وأتم: "السوشيال ميديا تحاول خلق العديد من الأزمات مؤخرا، وكل ما يقال عن أزمات داخل غرفة ملابس الأهلي غير صحيح، هناك مبالغات غير حقيقية، والنادي قادر على التعامل مع أي أزمات، ونحن حاليا في فترة ركود كروي في ظل توقف المنافسات فسنجد العديد من المناقشات الغير منطقية".

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