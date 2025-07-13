كتب- محمد عبدالهادي:

لم تقتصر المنافسة بين الأهلي والزمالك على المستطيل الأخضر فقط، بل امتدت على مدار السنوات الماضية إلى سوق الانتقالات، حيث دخل الناديان في صراعات ساخنة لحسم صفقات نجوم تألقوا في الساحة الرياضية وانتهت بالانضمام لأحد القطبين.

وفيما يلي يقدم "مصراوي"، أبرز الصفقات التي كانت محل صراع بين الأهلي والزمالك:

أشرف بن شرقي: كان قريبًا من الانضمام للزمالك في الموسم الماضي، ولكن تحولت الصفقة من القلعة البيضاء للحمراء، بعدما أنهى الأهلي اتفاقه مع اللاعب وناديه.

محمود كهربا: انضم للزمالك في موسم 2015، بعد صراع مع غريمه الأهلي، ونجح حينها مرتضي منصور في قلب الطاولة وضم اللاعب للقلعة البيضاء، قبل أن يرحل بعدها وينضم للأهلي.

حسين الشحات: كان الزمالك قريبًا من ضمه أثناء تواجده في مصر المقاصة، لكن بعد تألقه مع العين الإماراتي، تدخل الأهلي بقوة وحسم الصفقة في صفقة مالية ضخمة، ليُحرم الأبيض من أحد أبرز لاعبي الجناح في الدوري.

مؤمن زكريا: رغم تألقه مع الزمالك خلال فترة إعارته، عاد إلى إنبي، وبدأت مفاوضات من كلا الناديين لضم اللاعب بشكل نهائي، لكن الأهلي سبق الجميع ونجح في الحصول على توقيع اللاعب في اللحظات الأخيرة.

أحمد القندوسي: أحد أكثر الملفات سخونة في ميركاتو يناير 2023، حيث دخل الزمالك في مفاوضات متقدمة مع وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يخطف الأهلي اللاعب في الساعات الأخيرة، بعد سفر وفد من بعثة المارد الأحمر إلي موطن اللاعب وأنهى انتقاله.

محمد مجدى "أفشة": كان الزمالك يسعى بقوة لضم اللاعب من بيراميدز، لكن الأهلي حسم الصفقة بسرعة وضم اللاعب في صفوفه.

مروان عطية: أشعلت صفقة لاعب الاتحاد السكندري الصراع في ميركاتو 2023، حيث قدم الزمالك عرضًا رسميًا وأعلن حينها محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر أن اللاعب قريبًا من الزمالك، لكن الأهلي دخل المفاوضات بقوة وتمكن من إنهائها لصالحه.

إمام عاشور: بعد نهاية تجربته مع ميتلاند الدنماركي، ظهر اسم عاشور على رادار الزمالك للعودة مجددًا، لكن الأهلي دخل في مفاوضات مباشرة مع اللاعب والنادي الدنماركي، ونجح في ضمه لصفوفه.

أسامة فيصل: مهاجم البنك الأهلي دخل دائرة اهتمام القطبين خلال صيف 2025، وكانت هناك محاولات جادة من الطرفين، لكن مغالاة ناديه المالية أوقفت الصفقة مؤقتًا، لتظل احتمالية عودتها قائمة.