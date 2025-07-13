زيزو الأبرز.. صفقات حسمها الأهلي بتدخل الخطيب

كتب- محمد عبدالهادي:

استغل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خبراته وعلاقاته القوية لحسم العديد من الصفقات المهمة للمارد الأحمر خلال السنوات الماضية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الصفقات التي حسمها محمود الخطيب بنفسه كالتالي:

أحمد سيد "زيزو"

نجم الزمالك السابق، والذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه.

الصفقة أُنجزت في منزل الخطيب بحضور وكيل اللاعبين نادر شوقي، بعيدًا عن لجنة التعاقدات الرسمية حسبما كشفه الإعلامي إبراهيم فايق.

محمود حسن "تريزيجيه"

بعد سنوات من الاحتراف، نجح الأهلي في استعادة جناحه السابق، قادمًا من الريان القطري.

مصادر إعلامية عديدة، منها تصريحات لخالد الغندور، أكدت أن الخطيب هو من تواصل مباشرة مع اللاعب وساهم في تسريع الصفقة، قبل انطلاق التحضيرات لكأس العالم للأندية.

أحمد رضا

لاعب خط الوسط في بتروجت، كان ضمن الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي، لكن المفاوضات تعثرت بسبب الطلبات المالية.

توجه الخطيب حينها بنفسه إلى مقر نادي بتروجت، وأقنع إدارة النادي بتخفيض المقابل المالي من 50 مليون جنيه إلى 30 مليون، ليُحسم التوقيع بعد مفاوضات شخصية مباشرة.

مصطفى العش

مدافع فريق زد، انضم للأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، رغم اهتمام أندية أخرى بضمه.

الصفقة تمّت عقب مكالمة هاتفية من الخطيب مع مسؤولي نادي زد، ليُنهى الاتفاق في ساعات قليلة، بعد موافقة شخصية من رئيس الأهلي على ضم اللاعب.

محمد سيحا

حارس مرمى المقاولون العرب، الذي كان مُعارًا إلى حرس الحدود، حظى باهتمام مباشر من الخطيب، والذي فتح قنوات التفاوض بنفسه مع إدارة المقاولون، وتم توقيع الحارس بعقد طويل الأمد ليكون ضمن حسابات الأهلي مستقبلاً.