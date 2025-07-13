في عيد ميلاده.. 15 صورة لعبدالله السعيد وزوجته وأبنائه

كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل اليوم الأحد، عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ40، حيث أنه مواليد 13 يوليو 1985.

وتزوج عبدالله السعيد في سن مبكر، وأنجب من زوجته ثلاثة أولاد وهم :" عمر، آدم، علي".

وقليلًا ما يتحدث عبدالله السعيد عن عائلته وزوجته، وخلال ظهوره الإعلامي مع أولاده في برنامج "بيت العيلة" قال:"مراتي ملهاش في الكرة، بتشجعني طبعاً في أي نادي بلعب معاه، يوم لما روحت الأهلي ربنا رزقني بآدم".

فيما قال نجله "عمر" خلال الحلقة :"لما بتفرج على التلفزيون بقول لأصحابي على فكرة بابا اللي بيلعب ده".

وانتهي تعاقد السعيد مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المنقضي، ولم يعلن كلا الطرفين حتى الأن تجديد التعاقد، مما يثير التكهنات حول مستقبل اللاعب في الموسم الجديد.