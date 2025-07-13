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يتصدرها جون.. خطوة جديدة من الزمالك لضم حامد حمدان

02:01 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 8 صورة
    حامد حمدان
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كتب- محمد خيري:

يكثف نادي الزمالك ضغطه من أجل حسم صفقة الفلسطيني، حامد حمدان، في ظل تمسك نادي بتروجيت الكامل، باستمرار اللاعب ورفض رحيله في الفترة الحالية.

علم موقع "مصراوي، أن مسؤولي نادي الزمالك، يعقدون جلسة حاسمة في الوقت الحالي لضم حامد حمدان من نادي بتروجيت.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد متواجد في الجلسة التي تقام حاليا، مع مسؤولي بتروجيت وهناك اتفاق جديد من أجل حسم الصفقة ومنها زيادة المقابل المادي.

وأوضح المصدر، أن حامد حمدان أخبر مسؤولي بتروجيت برغبته في الانضمام لنادي الزمالك في الفترة الحالية وهو ما جعل الزمالك يتمسك باستمراره في التفاوض والتمسك بضم اللاعب.

واختتم تصريحاته: "الجلسة ستكون حاسمة إلى حد كبير في مصير انتقال اللاعب للزمالك من عدمه، في الفترة الحالية".

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