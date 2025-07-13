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نجم الأهلي السابق: إمام عاشور بتاع لقطة.. والغندور مرعوب

01:40 م الأحد 13 يوليه 2025
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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كتب- محمد خيري:

أبدى محمود ابو الدهب نجم الأهلي السابق، اندهاشه من الانتقادات الموجهة إلى النادي الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها مؤخرا.

وقال أبو الدهب في تصريحات معة الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "أتابع ومندهش للغاية من انتقادات البعض لصفقات الأهلي والبعض يقول أنه هيتسبب في أزمات في أوضة اللبس".

وأضاف: "الكرة الآن في عصر الاحتراف، والأهلي يريد مواصلة المنافسة على البطولات وألا نرجع للعصر الجاهلي تاني، وهناك لاعبين كرة في الزمالك أتمنى اللعب للأهلي ولو أتيحت لهم الفرصة سينضموا للأهلي".

وأكمل: "على سبيل المثال هناك إعلاميين مثل خالد الغندور يهاجمون الأهلي في الإعلام بسبب ما رآه من أداء مبهر للأهلي في كأس العالم للأندية".

وواصل: "خالد الغندور والزملكاوية يشعرون بالرعب من قوة اسكواد الأهلي في الوقت الحالي لذلك يقولون أن هناك أزمات في أوضة لبس الأهلي بسبب الصفقات".

وتابع: "في الوقت الحالي هناك لاعبين يبحثون عن اللقطة والشير بسبب السوشيال ميديا على رأسهم نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الحالي".

وتابع: "دونجا يبحث عن اللقطة والشو بدليل تركيزه مع إمام عاشور لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب بتاع لقطة بردو ولكن الآن أصبح تركيزه قوي في الملعب".

وواصل: "نظام النادي الأهلي وعدم رفاهية خسارة أي بطولة وراء تركيز امام عاشور داخل الملعب وابتعاده عن السوشيال ميديا".

واختتم تصريحاته: "كهربا ايضاً كان لاعب بتاع لقطة ولكن حسين الشحات لاعب متميز والأهلي قدم مردود جيد في كأس العالم للأندية ولكن الظروف لم تخدمه".

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إمام عاشور محمود ابو الدهب النادي الأهلي فريق الأهلي الغندور خالد الغندور
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