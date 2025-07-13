القاهرة ـ مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم يعتزمون اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية والأفريقية خلال اجتماعهم بعد ظهر يوم غد الإثنين.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الإجتماع سيترأسه محمود الخطيب إذ سيتم اعتماد الميزانية للعام المنتهي في 30 يونيو والتي تخطت 7.4 مليار جنيه وقد تصل إلى 8 مليار جنيه حال إقرار مقترح كان يُدرس في الأيام الماضية بإضافة عوائد بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة وهي الميزانية الأكبر في تاريخ الأندية المصرية والأفريقية والعربية.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيناقش خلال الجلسة ذاتها الحساب الختامي والموقف النهائي بالنسبة للجمعية العمومية العادية بعد تعديلات قانون الرياضة بجانب تصوره لميزانية العام الجديد والموقف بالنسبة لدراسة إنشاء فرع جديد في محافظة سوهاج.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيشهد اعتماد إكاديميات الأهلي في أمريكا وكندا وكذلك قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لشركاته التي عقدت مؤخرًا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت موافقة مجلس النواب بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وقرر مجلس النواب الموافقة إلغاء بند الثمان سنوات لمجالس إدارات الأندية المصرية، لتصبح 12 عاما كحد أقصى من أجل التوافق مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

اقرأ أيضًا:

"عرض خرافي".. وكيل حامد حمدان يكشف ما فعله اللاعب مع بيراميدز لأجل الزمالك

نادي إستريلا البرتغالي يكشف حقيقة معاناة صفقة الزمالك بـ "الكوليسترول"