كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن أي نادٍ يريد تحقيق مكاسب مالية كبيرة من جراء الموافقة على بيع لاعبيه، مشيرا إلى أن المنافسة بين الأندية تتسبب في رفع الأسعار بشكل واضح.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "لا استطيع تقييم حامد حمدان ومدى قدرته على اللعب في مستوى عالٍ أم لا، لكن فريق بتروجت قدم أداء جماعي مميز، وأحمد رضا انتقل للأهلي لكنه لم يتأقلم حتى الآن على طريقة لعب الفريق الأحمر، في ظل الرتم السريع والمنافسات القوية التي يخوضها الأهلي".

وأضاف: "الأهلي لديه رفاهية ضم أي لاعب شاب ومنحه فرصة للتطور في ظل كثرة النجوم داخل الفريق، وهو الأمر الذي ينطبق على أحمد رضا".

وأكمل: "محمد شكري لاعب جيد ومن أولاد النادي، والأهلي كان يسعى لضمه منذ فترة طويلة، ومركز الظهير الأيسر يضم عدد كبير من اللاعبين ورحل معلول وعطية الله، وكوكا ليس ظهير أيسر، ومصطفى العش يجيد أكثر في مركز المساك، شكري في الأساس رقم 1 ظهير أيسر.. وانتقاله للقلعة الحمراء سيفيد الفريق".

وزاد: "من حق كريم الدبيس أن يبحث عن فرصة المشاركة، وبالتالي خروجه لسيراميكا كليوباترا شئ جيد".