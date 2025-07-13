كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

نادي إستريلا البرتغالي يكشف حقيقة معاناة صفقة الزمالك بـ "الكوليسترول"

12:35 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (7)
  • عرض 10 صورة
    الأنجولي شيكو بانزا
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (2)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (3)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (5)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (6)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (3)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا (7)
  • عرض 10 صورة
    شيكو بانزا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رودولفو لارانجو مدير التعاقدات لنادي أستريلا أمادورا البرتغالي حقيقة معاناة الوافد الأنجولي لصفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية، شيكو بانزا من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وقال رودولفو لارانجو في تصريحات لقناة أون سبورت 1 مساء أمس السبت:"لا يوجد أي شيء بخصوص معاناته من الكوليسترول حتى لو بالقليل منه، لا يوجد شيء يمنع شيكو بانزا من لعب كرة القدم".

وأضاف مدير التعاقدات لنادي أستريلا أمادورا البرتغالي:"كل ما يتردد في هذا الشأن بخصوص معاناته من الكوليسترول مجرد شائعات وما أكثرها في عالم كرة القدم وأتمنى للاعب الخير وسيكون إضافة للزمالك".

وأوضح مسؤول النادي البرتغالي أن اللاعب الأنجولي يتواجد في مصر إذ كان أحد شروط الاتفاق هو السفر للخضوع للكشف الطبي والاختبارات البدنية وحال اجتيازه لها سيتم إبرام الصفقة.

وأتم رودولفو لارانجو تصريحاته بقوله:" لن أتحدث عن الجانب المادي وسأتركه للزمالك ولكن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلاً ورأينا أن الأمر سيكون فرصة جيدة للاعب التواجد في نادي معروف جدًا مثل الزمالك".

اقرأ أيضًا:

"مؤثر وبلاش هجوم".. قناة الزمالك تفجر مفاجأة حول رحيل مصطفى شلبي

"الأخوة الأعداء".. لاعبون جمعهم الدم وفرقهم الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك صفقات الزمالك نادي أستريلا أمادورا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء