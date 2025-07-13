كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رودولفو لارانجو مدير التعاقدات لنادي أستريلا أمادورا البرتغالي حقيقة معاناة الوافد الأنجولي لصفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية، شيكو بانزا من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وقال رودولفو لارانجو في تصريحات لقناة أون سبورت 1 مساء أمس السبت:"لا يوجد أي شيء بخصوص معاناته من الكوليسترول حتى لو بالقليل منه، لا يوجد شيء يمنع شيكو بانزا من لعب كرة القدم".

وأضاف مدير التعاقدات لنادي أستريلا أمادورا البرتغالي:"كل ما يتردد في هذا الشأن بخصوص معاناته من الكوليسترول مجرد شائعات وما أكثرها في عالم كرة القدم وأتمنى للاعب الخير وسيكون إضافة للزمالك".

وأوضح مسؤول النادي البرتغالي أن اللاعب الأنجولي يتواجد في مصر إذ كان أحد شروط الاتفاق هو السفر للخضوع للكشف الطبي والاختبارات البدنية وحال اجتيازه لها سيتم إبرام الصفقة.

وأتم رودولفو لارانجو تصريحاته بقوله:" لن أتحدث عن الجانب المادي وسأتركه للزمالك ولكن المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلاً ورأينا أن الأمر سيكون فرصة جيدة للاعب التواجد في نادي معروف جدًا مثل الزمالك".

اقرأ أيضًا:

"مؤثر وبلاش هجوم".. قناة الزمالك تفجر مفاجأة حول رحيل مصطفى شلبي

"الأخوة الأعداء".. لاعبون جمعهم الدم وفرقهم الأهلي والزمالك