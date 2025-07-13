شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها إعلان محمد سمير اعتزال كرة القدم بجانب زيارة زوجة أكرم توفيق الثانية لمصر ورسالة زوجة النني الثانية الرومانسية له واستمتاع ثنائي الأهلي إجازتهما الصيفية مع أسرتهما.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

زوجة النني الثانية توجه إليه رسالة رومانسية في أحد المطاعم

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لنجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها بعض اللقطات الرومانسية التي جمعت بينهما، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ضمن صفقة شكري".. الكشف عن تفاصيل رحيل ثنائي النادي الأهلي

أعلن ثنائي النادي الأهلي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس منذ قليل رحيلهما عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حبس شهر ومنع من السفر.. القصة الكاملة لأزمة صالح جمعة وطليقته

عاد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق صالح جمعة، لتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لكن هذه المرة ليس بسبب كرة القدم أو أمور تتعلق بالملعب ولكنها ترتبط بأزمة عائلية مع طليقته، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بلاغ بالتزوير".. محامي إبراهيم سعيد يكشف لمصراوي آخر التطورات الخاصة بأزمته مع طليقته

كشف محمد رشوان محامي إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، آخر التطورات الخاصة بأزمة سعيد مع زوجته، بعد الإفراج عن اللاعب في الفترة الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إمام عاشور ينشر صور له داخل حمام السباحة في الساحل

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له وهو يستمتع بإجازته الصيفية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

والده يعشق الكاراتيه وأزمة بسببه.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة وسام أبو علي

تصدر النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة مع انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل عن الفريق في الفترة الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"من بائعة ملابس إلى العالمية" أبرز المعلومات عن حبيبة هالاند

في بلدة صغيرة اسمها "براين" في النرويج، كان هناك طفل صغير اسمه إيرلينج هالاند، يجري خلف حلمه وهو كرة القدم بكل حماس، لم يكن أحد يتخيل وقتها أن هذا الطفل الصغير سيصبح يوما من ألمع نجوم كرة القدم في العالم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ولد بالدنمارك".. قصة هجرة عائلة وسام أبو علي من فلسطين

يتمتع وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجماهيرية كبيرة في الكرة المصرية وبشكل خاص بين جماهير المارد الأحمر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"سيتجه للتدريب".. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن محمد سمير لاعب النادي الأهلي وزد السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وانضمامه إلى الجهاز الفني للفريق الأول بنادي زد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زوجة أكرم توفيق الثانية إلى مصر تنشر صورًا من زيارتها إلى أماكن تاريخية بمصر

نشرت هدير أبو نار، الزوجة الثانية لأكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري، صور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها أثناء زيارتها لعدد من الأماكن الأثرية في مصر، لمشاهدة جانبًا من الزيارة.. اضغط هنا