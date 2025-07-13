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55 مباراة بـ 9 ألقاب.. ماذا قدم خالد عبدالفتاح مع الأهلي بعد رحيله رسميًا؟

12:03 م الأحد 13 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الظهير الأيمن خالد عبدالفتاح، رحيله رسميًا عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، لينتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية من الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي لموسم 2022/23 قادمًا من سموحة على سبيل الاعارة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، ما قدمه خالد عبدالفتاح مع الأهلي كالتالي:

شارك مع النادي الأهلي في 55 مباراة

عدد المساهمات التهديفية: 3

عدد الأهداف: 0

عدد التمريرات الحاسمة: 3

صنع في الدوري: 1

صنع في البطولات الأفريقية: 2

بطولات خالد عبدالفتاح مع الأهلي

توج بـ3 ألقاب للدوري المصري في 2023 و 2024 و 2025

توج بلقبين دوري أبطال إفريقيا في 2023 و 2024

توج بلقبين كأس مصر في 2021/2022 و 2022/2023.

توج بلقبين كأس السوبر المصري في 2022 و 2023

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