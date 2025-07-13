لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مدافع الأهلي وزد السابق محمد سمير اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتدريب بالتواجد بالجهاز الفني لنادي زد في الموسم المقبل.

سمير صاحب الـ 37 عاماً كان قد تم تصعيده للفريق الأول بصفوف الأهلي في موسم 2008/09 قبل أن يخرج بعد ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة لنادي سموحة الذي اشترى عقده بعد نهاية فترة الإعارة.

ولكن لم يستمر اللاعب الذي ينشط في مركز المدافع سوى موسم مع سموحة حتى انتقل لجاره السكندري الاتحاد الذي ارتدى قميصه لمدة موسمين ثم رحل للمقاولون العرب في موسم 2015/16 قبل أن يرحل لصفوف زد بعد 7 مواسم.

وقال سمير خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت 1 مساء أمس السبت:"أعلن اعتزالي بعد فترة في الملاعب اعتز بها لقد فكرت في دخول مجال التدريب بالموسم الأخير لي في الملاعب وعرض عليّ نادي زد التواجد في الجهاز الفني الجديد وكانت رغبة مشتركة بينا وسعيد بها فمحمد شوقي وعادل مصطفى أشقاء لي وسعيد ببداية مسيرتي التدريبية معهما".

وأشار مدافع زد السابق إلى أن علاقته جيدة بالثنائي محمد شوقي وعادل مصطفى وسيحاول الاستفادة منهم في المجال التدريبي:"هذا ماحدث منذ أول يوم لانضمامي معهما وسعيد بالتواجد مع المجموعة".

وأتم سمير تصريحاته بالتنويه إلى أنه قضى 12 عامًا داخل جدران النادي الأهلي:"كانت أسعد أيام حياتي زاملت خلالها لاعبين كبار وكنت أتمنى العودة ونهاية مسيرتي في النادي ولكن لم يكن هناك نصيب".

وكان نادي زد قد أعلن في نهاية يونيو الماضي التعاقد مع محمد شوقي ليكون مديرًا فنيًا لفريقه في الموسم الرياضي المقبل 2025/26، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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