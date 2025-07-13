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"محدش كان يعرفه".. نجم الأهلي السابق يهاجم وسام أبو علي: ناكر الخير

11:24 ص الأحد 13 يوليه 2025
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كتب- محمد خيري:

هاجم محمود ابو الدهب نجم الأهلي السابق، الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأحمر، على خلفية إصراره على الرحيل من القلعة الحمراء، والانتقال لنادي آخر في الفترة الحالية.

وقال "أبو الدهب" في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "محدش يلوي دراع النادي الأهلي والأهلي خيره على أي حد، واللاعب بهذا الشكل ناكر للخير".

وأضاف: "لولا النادي الأهلي مكانش حد يعرف وسام أبو علي، هو لاعب مميز ومهاجم قوي ولكن الأهلي هو صاحب الفضل عليه".

وأردف : "إذا أراد وسام ابو علي الرحيل عليه أن يخرج من الباب الكبير وهو الباب الذي صنع نجوميته وجعل له اسما كبيرا".

وأكمل: "أنا بوجه رسالتي لوسام أبو علي أن يرحل ولكن من الباب الكبير حتى إذا أراد يوما العودة سيكون باب الأهلي مفتوح له".

جدير بالذكر، أن وسام أبو علي تلقى عددا من العروض في الفترة الماضية، وضغط اللاعب من أجل الرحيل، ولكن النادي الأهلي طلب الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار، وهو ما يعرقل الرحيل حتى الآن.

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