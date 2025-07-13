هل يحل محمد شكري أزمة بديل علي معلول في الأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أتم مسؤولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر بصفوف سيراميكا كليوباترا محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي يوم أمس السبت أن الصفقة تتضمن إعارة كريم الدبيس على سبيل الإعارة لمدة موسم بجانب حصول سيراميكا كليوباترا على خالد عبدالفتاح بصورة نهائية.

شكري لايعد غريبًا على الأهلي فهو أحد ناشئيه وسبق وشارك بقميص الفريق الأول للقلعة الحمراء.

الظهير الأيسر الدولي كان قد تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 2019/2020 إذ شارك لمدة 10 دقائق في مباراة واحدة.

ولكن كان صعبًا أن يحصل على فرصة في وجود العملاق التونسي علي معلول لذا خرج في موسم 2020/21 على سبيل الإعارة لنادي سموحة بعدما شارك لدقائق معدودة بقميص الأهلي أمام دجلة فخاض 5 مباريات بقميص الفريق السكندري بواقع 202 دقيقة لعب.

وجاء الموسم التالي 2021/22 مع سموحة مغايرًا فسجل هدفًا خلال 22 مباراة بواقع 1582 دقيقة لعب ليرحلّ بعد ذلك لصفوف سيراميكا كليوباترا في موسم 2022/23 بصورة نهائية ليشارك بـ 63 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 11 لزملائه ليتردد اسمه بين الفترة والأخرى بمفاوضات مع نادي الزمالك أو الأهلي للانضمام لأحدهما لحل أزمة الظهير الأيسر.

وهو الأمر الذي تكرر مع رحيل علي معلول عن الأهلي بعد نهاية تعاقده إذ زاد الحديث عن التعاقد مع شكري حتى تم الأمر.

الأهلي لا يمتلك حاليًا في مركز الظهير الأيسر سوى الشكري بجانب زميله كوكا الذي يجيد اللعب كظهير أيسر ولاعب وسط مدافع ؛ إذ رحلّ يحيى عطية الله بعد نهاية استعارته وكريم الدبيس.

ليكون السؤال.. هل يستطع شكري حمل راية الجبهة اليسرى بعد معلول؟

بالنظر إلى أرقام علي معلول الذي انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي في موسم 2016/17 سنجد أن مهمة مقارنته مع شكري ستكون ظالمة للأخير في ظل الخبرات التي كانت لدى اللاعب التونسي الدولي.

معلول في موسمه الأول مع الأهلي حجز مقعدًا أساسيًا مع الفريق فشارك بـ 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 9 لزملائه خلال 3540 دقيقة لعب.

التونسي صاحب الـ35 عامًا ارتدى قميص الأهلي بـ 292 مباراة سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 هدفًا لزملائه.. فهل شكري قادر على السير على خطاه؟

اقرأ أيضًا:

بعد ارتباط اسمه بالعودة.. ماذا قدم أحمد عيد مع الزمالك في فترته الأولى؟

"بلاغ بالتزوير".. محامي إبراهيم سعيد يكشف لمصراوي آخر التطورات الخاصة بأزمته مع طليقته