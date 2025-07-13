كتب- محمد خيري:

اتهم الإعلامي كريم حسن شحاتة، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بالتدخل لإيقاف مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره بتروجيت لضم لاعب خط الوسط الفلسطيني حامد حمدان.

وزعمّ كريم شحاتة خلال حلقة برنامجه "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "علمت بوجود اتصال من الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي مع رئيس نادي بتروجت الذي تحدث مع أخيه رئيس شركة إنبي لإيقاف صفقة حامد حمدان".

وأتم الإعلامي تصريحاته بـ:"اتقالي كده، ولكن مش عارف إيه السبب، أنا شايف إن الفترة اللي فاتت الأهلي بيحاول يوقف صفقات الزمالك، مش عارف ليه، إتقالي كده إن إدارة النادي الأهلي عملوا اتصال بإدارة بتروجيت عشان بتروجيت ميسيبش لاعيبة للزمالك، مش عارف إيه السبب بصراحة، لكن دي معلومة وصلتلي".

وأصدر نادي بتروجت، بيانًا رسميًا يوم أمس السبت، تمسك خلاله ببقاء حامد حمدان، ورفض رحيل اللاعب رغم وجود عرض آخر غير الزمالك من قطر القطري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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