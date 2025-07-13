"الدكة وحشة".. لاعب الأهلي يعلن رحيله

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن خالد عبدالفتاح لاعب النادي الأهلي انتقاله بصورة رسمية إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بسبب قلة مشاركته مع فريقه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع خالد عبدالفتاح على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2022/23 قادمًا من سموحة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية.

وقال عبدالفتاح في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس السبت:"لايوجد لاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي ولكن (قلة اللعب وحشة والدكة وحشة) لذلك قررت الرحيل للحصول على فرصة في المشاركة".

وأشار اللاعب الذي ينشط في مركز المدافع إلى أن المدير الفني الجديد للأهلي خوسيه ريبيرو تحدث خلال منافسات كأس العالم للأندية وأكده أنه في حاجة له بخط الدفاع بعد رحيل رامي ربيعة، مضيفًا:"ولكن بعد العودة لمصر أبلغني وكيلي بأن قرار النادي الأهلي هو رحيلي وكنت أسمع بأنباء رحيلي من السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية".

وشدد اللاعب صاحب الـ 26 عامًا على أنه سيعمل بكل قوة مع سيراميكا كليوباترا ليثبت نفسه ويعود للنادي الأهلي وينضم لمنتخب مصر:"إذا كان لي نصيبًا فسأعود مرة أخرى وأنا الآن في تجربة جديدة مع سيراميكا بطموح جديد".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى أن النادي الأهلي يضم لاعبين جيدين في خط الدفاع:"العش لاعب كبير وأحمد رمضان بيكهام إضافة قوية جدًا وكنا نتمنى تحقيق نتائج أفضل بمونديال الأندية ولكن راضِ عما قدمناه".

وشارك اللاعب بقميص الأهلي بـ 55 مباراة صنع خلالها 3 أهداف منذ قدومه.

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