"يتبقى يومان".. أحمد سيد زيزو يثير الجدل بهذا المنشور

يستعد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى التدريبات الجماعية رفقة المارد الأحمر خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبي الفريق عقب مونديال الأندية.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة من التدريبات الجماعية لمدة 18 يوما، بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له، وكتب عليها: "يتبقى يومان"، هو ما أثار الجدل بين ماهير القلعة الحمراء حول السبب وراء هذا المنشور، الذي ظهر في النهاية أنه إشارة إلى موعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية، غدا الإثنين الموافق 14 يوليو الجاري، قبل التوجه إلى تونس يوم 18 استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد ودع مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الرابع بالمجموعة الأولى.

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