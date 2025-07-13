كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

صور متداولة لأحمد نبيل كوكا مع عائلته

07:14 ص الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كوكا وعائلته
  • عرض 5 صورة
    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 5 صورة
    أحمد نبيل كوكا يحي ذكرى والده (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    أحمد نبيل كوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، نشرها أحد معجبيه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر فيها برفقة عائلته.

وظهر كوكا مع عائلته في أحد الأماكن، مستمتعا بإجازته الصيفية بعد موسم كروي مرهق مع النادي الأهلي.

وكان كوكا قد شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق استعدادات النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد يوم الاثنين الموافق 14 يوليو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا وعائلته عائلة أحمد نبيل كوكا النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة