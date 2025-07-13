صور متداولة لأحمد نبيل كوكا مع عائلته

القاهرة - مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، نشرها أحد معجبيه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر فيها برفقة عائلته.

وظهر كوكا مع عائلته في أحد الأماكن، مستمتعا بإجازته الصيفية بعد موسم كروي مرهق مع النادي الأهلي.

وكان كوكا قد شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق استعدادات النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد يوم الاثنين الموافق 14 يوليو.