كتب - مصطفى الجريتلي:

عاد اسم الظهير الأيمن الحالي لفريق المصري أحمد عيد للاقتران بناديه الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الجارية للتعاقد مع ظهير أيمن بعد انتهاء عقد النجم التونسي حمزة المثلوثي وعدم تجديد التعاقد معه بجانب إعارة اللاعب الشاب أحمد محمود لصفوف الاتحاد السكندري ليتبقى عمر جابر كظهير أيمن صريح بجانب إجادة قلب الدفاع مصطفى الزناري اللعب كظهير أيمن.

نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نظيره الاتحاد المنستيري للتعاقد مع الظهير الأيمن التونسي الدولي صاحب الـ 22 عاماً محمود غربال ولكن الأخير يُفضل الاحتراف الأوروبي في ظل العروض التي تصله.

وهو ما دفع الزمالك للدخول في مفاوضات مع أحمد عيد والنادي المصري لبحث إمكانية إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ارتبط خلالها كذلك اسم اللاعب بمفاوضات مع النادي الأهلي.

أحمد عيد صاحب الـ 24 عاماً حاليًا كان قد انضم لصفوف الزمالك في موسم 2015/2016 قادمًا من فريق الشباب بالنادي الأهلي.

وتدرج عيد بصفوف ناشئين الزمالك حتى تم تصعيده للفريق الأول في موسم 19/20 الذي شهد مشاركته في 18 مباراة بقميص القلعة البيضاء صنع خلالها هدفًا خلال 1537 دقيقة لعب ولكن قلت مشاركته في الموسم التالي الذي ظهر به بـ 4 مباريات بواقع 285 دقيقة لعب.

وهو ما دفع اللاعب لخوض تجربة إعارة في الموسم التالي لفريق الإسماعيلي ولكنه شارك فقط في 3 مباريات بواقع 241 دقيقة لعب قبل أن يستعيده الزمالك في الموسم التالي 2022/23 الذي شارك خلاله بـ 18 مباراة بواقع 954 دقيقة لعب ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وخرج اللاعب بعد ذلك على سبيل الإعارة لإنبي قبل أن ينتقل للمصري بعد حل أزمة توقيعه مع الزمالك.

وشارك اللاعب إجمالًا مع الزمالك منذ تصعيده بـ 22 مباراة صنع خلالها هدفًا فيما شارك مع إنبي بـ 18مباراة لم يصنع أو يسجل بها ولكنه صنع هدفين خلال 30 مباراة مع الإسماعيلي مقابل الظهور بـ 3 مباريات مع الإسماعيلي.

وشهدت مسيرة اللاعب تدرجًا كذلك بالمنتخبات الوطنية حتى توجد مع المنتخب الأول لأول مرة في معسكر أكتوبر 2024 وشارك منذ انضمامه بـ 3 مباريات دولية بواقع 270 دقيقة لعب بعدما استدعاه حسام حس.