كتب - يوسف محمد:

أعلن محمد سمير لاعب النادي الأهلي وزد السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وانضمامه إلى الجهاز الفني للفريق الأول بنادي زد.

وقال سمير في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أفكر في الاعتزال وإنهاء مشواري في كرة القدم منذ نهاية الموسم الماضي، خاصة وأن الموسم الماضي كان آخر موسم لي مع فريق زد وهذه هى المرحلة الأخيرة لي في الملاعب".

وأضاف: "عقب اتخاذ قرار الاعتزالي تم التواصل معي من بل المسؤولين بنادي زد، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق بداية من الموسم المقبل ووافقت مباشرة، وهذه الخطوة تمثل تغييرا كبيرا في مسيرتي".

وتابع: "تواجدي في الجهاز الفني لزد مع الكابتن محمد شوقي الذي يعد بمثابة آخي الأكبر، خطوة جيدة لي في مسيرتي، سوف أتعلم الكثير في ظل امتلاك الفريق جهاز فني محترم، ولا أشعر بأي غربة داخل النادي".

وكان محمد سمير بدأ مشواره في كرة القدم داخل صفوف قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008، لكنه رحل عن الفريق في يناير 2012.

ونجح سمير في حصد 7 ألقاب رفقة المارد الأحمر في 4 مواسم فقط، قبل الانتقال إلى الفريق السكندري سموحة في عام 2012.

ويذكر أن آخر محطات محمد سمير، كانت رفقة فريق زد في الموسم الماضي 2024-2025، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا.

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