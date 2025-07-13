كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

جميع المباريات

إعلان

"سيتجه للتدريب".. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

06:51 ص الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد سمير لاعب الأهلي
  • عرض 6 صورة
    محمد سمير 1
  • عرض 6 صورة
    محمد سمير
  • عرض 6 صورة
    محمد سمير لاعب زد السابق
  • عرض 6 صورة
    محمد سمير لاعب الأهلي السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن محمد سمير لاعب النادي الأهلي وزد السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي وانضمامه إلى الجهاز الفني للفريق الأول بنادي زد.

وقال سمير في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "أفكر في الاعتزال وإنهاء مشواري في كرة القدم منذ نهاية الموسم الماضي، خاصة وأن الموسم الماضي كان آخر موسم لي مع فريق زد وهذه هى المرحلة الأخيرة لي في الملاعب".

وأضاف: "عقب اتخاذ قرار الاعتزالي تم التواصل معي من بل المسؤولين بنادي زد، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق بداية من الموسم المقبل ووافقت مباشرة، وهذه الخطوة تمثل تغييرا كبيرا في مسيرتي".

وتابع: "تواجدي في الجهاز الفني لزد مع الكابتن محمد شوقي الذي يعد بمثابة آخي الأكبر، خطوة جيدة لي في مسيرتي، سوف أتعلم الكثير في ظل امتلاك الفريق جهاز فني محترم، ولا أشعر بأي غربة داخل النادي".

وكان محمد سمير بدأ مشواره في كرة القدم داخل صفوف قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008، لكنه رحل عن الفريق في يناير 2012.

ونجح سمير في حصد 7 ألقاب رفقة المارد الأحمر في 4 مواسم فقط، قبل الانتقال إلى الفريق السكندري سموحة في عام 2012.

ويذكر أن آخر محطات محمد سمير، كانت رفقة فريق زد في الموسم الماضي 2024-2025، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا.

أقرأ أيضًا:
قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد سمير النادي الأهلي محمد سمير لاعب الأهلي السابق اعتزال محمد سمير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة