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"بلاغ بالتزوير".. محامي إبراهيم سعيد يكشف لمصراوي آخر التطورات الخاصة بأزمته مع طليقته

04:13 ص الأحد 13 يوليه 2025
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد رشوان محامي إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، آخر التطورات الخاصة بأزمة سعيد مع زوجته، بعد الإفراج عن اللاعب في الفترة الماضية.

وقال رشوان في تصريحات خاصة لمصراوي: "قدمنا بلاغ منذ عدة أيام، لإثبات التزوير في الأوراق الخاصة بالنفقة والتي تسببت في حبس لاعب المنتخب المصري خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "التحقيقات جارية وشغالة في الوقت الحالي، بخصوص البلاغ الذي تقدمنا به في نيابة القاهرة الجديدة".

واختتم رشوان في تصريحاته: "كل ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن عدم سداد نجم منتخب مصر النفقة المستحقة لزوجته، هو أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة ولذلك قمنا بتقديم بلاغ لإثبات تزوير الأوراق الخاصة بهذا الأمر".

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على لاعب المنتخب الوطني السابق، يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ45 عاما، كان قد تم إخلاء سبيله يوم 7 يوليو الماضي، من سرايا النيابة.

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