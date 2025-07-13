كتب - يوسف محمد:

عاد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق صالح جمعة، لتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لكن هذه المرة ليس بسبب كرة القدم أو أمور تتعلق بالملعب ولكنها ترتبط بأزمة عائلية مع طليقته.

وخرجت طليقة نجم الأهلي خلال الأيام الماضية في تصريحات صحفية، تؤكد أنها تفاجأت بسفر اللاعب إلى الساحل الشمالي وذلك للهروب من حملة أمنية لتنفيذ حكم قضائي ضده خاص بنفقة لزوجته.

القصة الكاملة لأزمة صالح جمعة مع طليقته

وبدأت أزمة نجم النادي الأهلي وطليقته، حينما قامت طليقته برفع دعوى قضائية ضده أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 حتى عام 2020.

وكان محامي اللاعب كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق: "إن المحكمة أصدرت قرارًا بمعاقبة اللاعب بالحبس لمدة شهر ومنعه من السفر، بسبب تخلفه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

وقررت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع في 18 مايو الماضي 2025، تأييد حكم حبس صالح جمعة لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية.

وبخصوص استئناف صالح جمعة على الحكم الصادر، قضت المحكمة بتعديل الحكم، وألزمت اللاعب بدفع 35 ألف جنيه شهريًا نفقة زوجية بنوعيها، من تاريخ الامتناع وحتى انقضاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.

أرقام صالح جمعة مع الأهلي

وكان جمعة انضم إلى المارد الأحمر في يوليو 2017 قادما من إنبي، قبل أن يرحل عن الفريق في عام 2020، لكنه شارك مع الأحمر في 72 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 13 تمريرة حاسمة.

وحقق اللاعب رفقة الأهلي 6 بطولات مختلفة، بواقع 5 ألقاب لبطولة الدوري المصري ولقب وحيد لبطولة كأس مصر.

ويتواجد جمعة حاليا دون نادٍ، منذ رحيله عن فريق الكرخ العراقي في يناير من عام 2024.

أقرأ أيضًا:

قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية



على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام







