كتب - يوسف محمد:

أعلن ثنائي النادي الأهلي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس منذ قليل رحيلهما عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف خالد عبد الفتاح، على انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا، فيما لم يكشف الدبيس وجهته المقبلة حتى الآن.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن كريم الدبيس انضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة، فيما انتقل عبد الفتاح في صفقة بيع نهائي".

وأضاف: "الثنائي كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح سينضمان إلى سيراميكا كليوباترا، ضمن صفقة انضمام محمد شكري إلى الأهلي، مع دفع المارد الأحمر مبلغ مالي لفريق سيراميكا".

وشارك الدبيس رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، في 21 مباراة بمختلف البطولات معظمهم كبديل، نجح خلالهم في صناعة 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

وفي المقابل شارك خالد عبد الفتاح مع المارد الأحمر، في 13 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

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