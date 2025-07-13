كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"ضمن صفقة شكري".. الكشف عن تفاصيل رحيل ثنائي النادي الأهلي

01:46 ص الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    عاشور وخالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس من مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس وعائلة (2)
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن ثنائي النادي الأهلي خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس منذ قليل رحيلهما عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف خالد عبد الفتاح، على انتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا، فيما لم يكشف الدبيس وجهته المقبلة حتى الآن.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن كريم الدبيس انضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة، فيما انتقل عبد الفتاح في صفقة بيع نهائي".

وأضاف: "الثنائي كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح سينضمان إلى سيراميكا كليوباترا، ضمن صفقة انضمام محمد شكري إلى الأهلي، مع دفع المارد الأحمر مبلغ مالي لفريق سيراميكا".

وشارك الدبيس رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، في 21 مباراة بمختلف البطولات معظمهم كبديل، نجح خلالهم في صناعة 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

وفي المقابل شارك خالد عبد الفتاح مع المارد الأحمر، في 13 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين ولم يسجل أي هدف.

أقرأ أيضًا:
قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد عبد الفتاح كريم الدبيس النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة