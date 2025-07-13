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"قلة اللعب وحشة".. لاعب الأهلي يعلن رحيله عن الفريق

12:31 ص الأحد 13 يوليه 2025

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كتب - محمد القرش:

أعلن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد الفتاح عبر قناة "أون سبورت": "لا يوجد لاعب في فريق الأهلي سيرغب في الرحيل".

وأضاف: "لكن قلة اللعب والدكة وحشة، لذلك قررت الخروج من أجل المشاركة في المزيد من الدقائق".

وأتم لاعب خط الوسط: "إذا كان لي نصيب فسأعود للأهلي مجددا، هذه هي وجهة نظر المدير الفني في النهائية، وأنا الآن لاعب في سيراميكا كليوباترا".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي قادما من سموحة في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 300 ألف يورو.

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