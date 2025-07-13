كتب - يوسف محمد:

أعلن كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الدبيس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة، كنت فخور بوجودي وسطكم وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري".

وأضاف: "أتمنى دعمكم يستمر ليا في اللي جاي ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".

ولم يكشف الدبيس عن وجهته المقبل حتى الآن،على الرغم من إعلان رحيله رسميا عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الدبيس انضم إلى النادي الأهلي، في مارس من عام 2023 قادما من فريق وادي دجلة، قبل أن يرحل عن المارد الأحمر في يوليو الجاري.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 22 عاما، شارك مع المارد الأحمر خلال الموسم الماضي 2024-2025، في 21 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 917 دقيقة، تمكن خلالهم من صناعة 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

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