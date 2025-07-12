كتب - يوسف محمد:

أصدر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت السابق والاتحاد السكندري الحالي، بيانا رسميا بعد منعه من الظهور الإعلامي في إحدى القنوات الفضائية، وكذلك بخصوص الأزمة المثارة خلال الساعات الماضية بينه وبين فريقه السابق مودرن سبورت.

وكتب جنش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كان من المقرر ظهوري اليوم على إحدى القنوات الفضائية، وتم الاتفاق بشكل رسمي على موعد الحلقة ومحتواها، إلا أنني فوجئت قبل ساعات من موعدها بإلغائها بشكل مفاجئ، رغم نزول البرومو الرسمي للحلقة".

وعن أزمته مع نادي مودرن سبوت؛ أضاف: "التزمت الصمت طويلاً، وفضلت احترام النادي، لكن ما يحدث الآن من محاولات لمنعي من إيصال صوتي وإخفاء الحقيقة لن يمر مرور الكرام، لن أقبل أن يمارس ضدي هذا النوع من القمع، وسأتخذ كل الإجراءات المشروعة والقانونية والإعلامية للدفاع عن حقي وكرامتي".

وتابع: "كل الشكر والتقدير للكابتن أحمد حسن على احترامه وموقفه المهني، ولكل من يدعمني ويثق في وفي صدق موقفي".

واختتم جنش: "لقد كلفت مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامى بإدارة الملف القانوني".

وكان جنش قد أصدر بيانا رسميا يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة لدى نادي مودرن سبورت أمس الجمعة 11 يوليو. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ورد مودرن سبورت على حارس المرمى، حيث قال النادي أن اللاعب قدم ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا





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