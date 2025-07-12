كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

جميع المباريات

إعلان

إلغاء ظهوره الإعلامي يفجر الأزمة.. بيان جديد من جنش ضد مودرن سبورت

11:05 م السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد الرحيم جنش
  • عرض 15 صورة
    جنش
  • عرض 15 صورة
    جنش يحتفل بعيد ميلاد زوجته
  • عرض 15 صورة
    جنش مع عائلته
  • عرض 15 صورة
    جنش يجري جراحة في اليد
  • عرض 15 صورة
    محمود جنش من مباراة الأهلي والزمالك في جو ممطر
  • عرض 15 صورة
    جنش
  • عرض 15 صورة
    محمود جنش لاعب فريق مودرن فيوتشر
  • عرض 15 صورة
    محمود جنش
  • عرض 15 صورة
    محمود جنش
  • عرض 15 صورة
    محمود جنش
  • عرض 15 صورة
    محمود جنش
  • عرض 15 صورة
    جنش
  • عرض 15 صورة
    محمود عبدالرحيم جنش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أصدر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت السابق والاتحاد السكندري الحالي، بيانا رسميا بعد منعه من الظهور الإعلامي في إحدى القنوات الفضائية، وكذلك بخصوص الأزمة المثارة خلال الساعات الماضية بينه وبين فريقه السابق مودرن سبورت.

وكتب جنش عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كان من المقرر ظهوري اليوم على إحدى القنوات الفضائية، وتم الاتفاق بشكل رسمي على موعد الحلقة ومحتواها، إلا أنني فوجئت قبل ساعات من موعدها بإلغائها بشكل مفاجئ، رغم نزول البرومو الرسمي للحلقة".

وعن أزمته مع نادي مودرن سبوت؛ أضاف: "التزمت الصمت طويلاً، وفضلت احترام النادي، لكن ما يحدث الآن من محاولات لمنعي من إيصال صوتي وإخفاء الحقيقة لن يمر مرور الكرام، لن أقبل أن يمارس ضدي هذا النوع من القمع، وسأتخذ كل الإجراءات المشروعة والقانونية والإعلامية للدفاع عن حقي وكرامتي".

وتابع: "كل الشكر والتقدير للكابتن أحمد حسن على احترامه وموقفه المهني، ولكل من يدعمني ويثق في وفي صدق موقفي".

واختتم جنش: "لقد كلفت مكتب الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامى بإدارة الملف القانوني".

وكان جنش قد أصدر بيانا رسميا يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة لدى نادي مودرن سبورت أمس الجمعة 11 يوليو. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ورد مودرن سبورت على حارس المرمى، حيث قال النادي أن اللاعب قدم ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جنش

أقرأ أيضًا:
قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جنش محمود جنش مودرن سبورت أزمة محمود جنش أزمة جنش ومودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
3 وديات وحضور الخطيب.. مصدر يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة