كتب - يوسف محمد:

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام إلى فريق الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحزم السعودي تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي لشراء لاعب الفريق أحمد عبد القادر بشكل نهائي، النادي وافق على العرض خاصة في ظل رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وأضاف: "الأهلي يشترط الحصول على مبلغ 600 ألف دولار نظير بيع اللاعب نهائيا، بجانب بعض الامتيازات الأخرى والتي تتعلق بالمشاركة والأهداف، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع أو حتى حال عودته إلى مصر".

وتابع: "الأهلي لا يفكر في وجهة اللاعب عقب مرحلة الحزم السعودي، سواء كانت الانتقال للزمالك أو بيراميدز أو أي فريق آخر، النادي قدم عرضا للاعب لتجديد تعاقده والخروج على سبيل الإعارة ولكنه رفض واختار الرحيل نهائيا ولذلك نجبره على البقاء".

وواصل: "عبد القادر سيغادر القاهرة متجها إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبل للخضوع للكشف الطبي، واللاعب سبق وأتفق مع سيراميكا كليوباترا للانتقال إليه ثم تراجع في اللحظة الأخيرة".

وكان أحمد عبد القادر، لعب الموسم الماضي معارا إلى فريق قطر القطري، الذي شارك معه في 17 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية



على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام