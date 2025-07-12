كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
17:00

بريستون نورث

كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بهذا المنشور

10:10 م السبت 12 يوليو 2025

محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أثار محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور قام به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "من حقك أن تكون فاشلا، لكن لا تعلق فشلك على شماعة الآخرين".

وأضاف: "الفشل موجود فى چيناتك، يعنى متوارث أهدوا شوية".

ويذكر أن محمد العدل، كان قد تولى رئاسة قناة النادي الأهلي خلال الفترة من فبراير 2019 حتى أبريل من عام 2020.

أقرأ أيضًا:
قنوات مجانية وموعد.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

على "شواية".. مشجع يحرق قميص محمد قدوس بعد انتقاله لتوتنهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد العدل قناة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة