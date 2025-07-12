رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

أثار محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور قام به عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "من حقك أن تكون فاشلا، لكن لا تعلق فشلك على شماعة الآخرين".

وأضاف: "الفشل موجود فى چيناتك، يعنى متوارث أهدوا شوية".

ويذكر أن محمد العدل، كان قد تولى رئاسة قناة النادي الأهلي خلال الفترة من فبراير 2019 حتى أبريل من عام 2020.

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