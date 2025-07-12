مودرن سبورت يعلن تجديد عقد علي الفيل

كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تجديد تعاقد لاعبه علي الفيل مدافع الفريق.

وجاء ذلك ضمن خطة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية والمميزة بالفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويُعد علي الفيل أحد الركائز الأساسية بصفوف فريق مودرن سبورت وأحد أهم لاعبي خط الدفاع بمسابقة الدوري المصري دوري نايل خلال المواسم الأخيرة.

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