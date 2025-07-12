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"من التمرينة للبنزينة ونمت في الشارع".. معاناة لاعب بلدية المحلة مع كرة القدم

05:47 م السبت 12 يوليه 2025
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    حسن شريف لاعب بلدية المحلة (2)
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كتب - محمد القرش:

روى حسن شريف لاعب بلدية المحلة 2003 معاناته مع كرة القدم وسط ظروفه المالية الطاحنة.

وقال حسن في تصريحات خاصة "لمصراوي": "أنا لعبت في بلدية المحلة ومودرن سبورت والمجد السكندري، وشوفت ظلم واتبهدلت كتير عشان اوصل لحلمي".

وأضاف: "كنت بخلص تمرين في النادي، وبسافر 4 ساعات عشان أوصل بلدي البحيرة، واشتغل في بنزينة عشان أجيب فلوس أروح بيها التمرين تاني يوم".

وواصل: "أنا بصرف على نفسي عشان الإمكانيات المادية بتاعتنا مش أحسن حاجة، وكنت ساعات ببات في الشارع".

وأردف: "اشتغلت في بنزينة ومبلط سيراميك وبشيل مونة، وكنت بخلص أطلع على التمرين وكل يوم على كدا".

وأتم: "بعمل كل ده عشان أوصل لهدفي في الكورة، ونفس ربنا يكرمني عشان أساعد أهلي اللي تعبوا معايا كتير جدا، وبحاول أوازن بين الكورة والشغل والدراسة".

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حسن شريف بلدية المحلة لاعب يعمل في بنزينة لاعب بلدية المحلة مودرن سبورت المجد السكندري
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