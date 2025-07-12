"1 مقابل 4".. صفقة تبادلية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام صفقة تبادلية مع نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى حصوله على رباعي سيراميكا كليوباترا محمد متولي "كناريا"، محمد توني، محمود عجيب ونور علاء في المقابل ينضم لاعبه محمد المغربي للأخير.

وأوضح نادي سيراميكا كليوباترا عبر بيان رسمي أن انتقال كناريا إلى نادي الاتحاد سيكون بشكل نهائي، بجانب إعارة محمد توني، لاعب خط الوسط، لمدة موسم بنية البيع، وإعارة نور علاء لمدة موسم واحد.

وكان الظهير الأيسر صاحب الـ24 عاماً مغربي قد انضم لصفوف الاتحاد قادمًا من صفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 2024/25.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة، فيما احتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس ذاته ولكن في مجموعة المنافسة على اللقب برصيد 37 نقطة.

اقرأ أيضًا:

هل يتكرر سيناريو وليد سليمان في بتروجت مع حامد حمدان؟

الوصل الإماراتي يضم بديل وسام أبو علي