نجم الأهلي السابق على رادار سيراميكا كليوباترا (خاص)

كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر مطلع عن اهتمام مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بالتعاقد مع نجم خط الوسط السابق بالنادي الأهلي عمرو السولية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن حتى الآن لم تحدث مفاوضات أو جلسة رسمية بين الطرفين ولكن من المفترض أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.

وكان عمرو السولية قد انتهى تعاقده مع الأهلي بنهاية شهر يونيو المقبل إذ أصبح لاعبًا حرًا.

صاحب الـ 35 عاماً كان قد شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الماضي بـ27 مباراة سجل خلالها هدفين خلال 1229 دقيقة لعب.

السولية كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2015/16 قادمًا من نادي الشعب الإماراتي.

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