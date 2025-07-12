كتبت-هند عواد:

أصبح من المألوف في كرة القدم المصرية انتقال اللاعبين بين قطبي الكرة، الأهلي والزمالك، في إطار ما يُعرف بـ"عصر الاحتراف".

إلا أن بعض هؤلاء اللاعبين أثاروا الجدل بعدما اعترفوا بانتمائهم العلني إلى أحد الناديين، قبل أن ينتقلوا إلى الغريم التقليدي.

ياسر إبراهيم

اعترف ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي الحالي، في حوار سابق عبر قناة "النهار"، بتشجيعه لنادي الزمالك، قائلًا: "أنا زملكاوي من صغري، ولما كنا بنلاعب الأهلي، الحكام كانوا بيبقوا معاهم.. كرهت الأهلي".

وكان هذا التصريح قبل انتقاله إلى الزمالك ثم إلى الأهلي، لكنه تراجع لاحقًا في تصريحات لقناة "MBC مصر"، قائلًا: "سعيد بالفترة اللي قضيتها في الزمالك وجماهيره محترمة. التصريح اللي قلته كان في فترة الناشئين، وفعلاً كنت زملكاوي، لكن دلوقتي أنا أهلاوي رسمي".

محمد مجدي "أفشة"

كان محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي الحالي وبيراميدز السابق، قريبًا من الانضمام إلى الزمالك، وقال في حوار عبر قناة "DMC": "أي حد يتمنى يلعب في الزمالك، ومش عايز فلوس.. لما أكون في النادي حطّوا اللي أنتم عايزينه. كنت عايز ألعب في الزمالك، نادي كبير وكيان محترم".

أحمد الشيخ

قال أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، في لقاء تلفزيوني: "مش بتكسف أقول إني زملكاوي. إحنا لاعيبة كرة ومينفعش نظهر انتماءاتنا. وأنا صغير كنت بحب الزمالك، لكن دلوقتي الموضوع اختلف، ومش زملكاوي حاليًا".

محمود كهربا وإمام عاشور

يُعد الثنائي إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي والزمالك السابق، من أبرز من انتقلوا بين القطبين.

تنوّعت تصريحات كهربا بشأن انتمائه الكروي، حيث قال في لقاء على قناة "DMC" عام 2017: "أنا كنت في الأهلي من صغري، وبعدها رحت إنبي ثم الزمالك، والنادي اللي له فضل عليّ حاليًا هو الزمالك".

كما ظهر في مقطع فيديو يمزح فيه مع شيكابالا، قائد الزمالك السابق، الذي قال له: "إنت أهلاوي"، ليرد كهربا: "لا، أنا زملكاوي أبًا عن جد".

لكن بعد انتقاله إلى الأهلي، تراجع عن تصريحاته، وقال في حوار على قناة "النهار": "أنا أهلاوي في الأساس، حتى وأنا بلعب في الزمالك".

الأمر نفسه ينطبق على إمام عاشور، حيث قال قبل رحيله عن الزمالك للاحتراف في الدوري الدنماركي، في فيديو مع مرتضى منصور: "أنا زملكاوي من صغري"، وبعد انضمامه إلى الأهلي، صرّح أكثر من مرة بأنه يُشجّع النادي الأحمر.

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