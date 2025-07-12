4 لاعبين أشعلوا حرب الصفقات بين الأهلي والزمالك

أعاد موسم الانتقالات الصيفية الجاري حرب الصفقات بين ناديي الأهلي والزمالك على أكثر من لاعب منهم من انضم وآخرون رفضت أنديتهم التخلي عنهم.

وتسعى الأندية خلال فترة الانتقالات الجارية لتدعيم صفوفها في ظل قوة الموسم المقبل 2025/26.

وشهدت فترة الانتقالات الجارية أربعة صفقات أشعلوا حرب الصفقات من جديد بين الأهلي والزمالك:

1) أسامة فيصل

دخل ناديا الأهلي والزمالك في منافسة لضم مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولكن لم يحسم أي منهما الصفقة لصالحه وأغلق نادي البنك الأهلي ملف رحيل مهاجمه الذي ضمه من الزمالك.

2) ياسين مرعي

حسم مسؤولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع المدافع الشاب بصفوف فاركو ياسين مرعي بعد منافسة متأخرة من الزمالك.

جون إدوارد المدير الرياضي الحالي للزمالك والسابق لفاركو كان يرغب في إعادة اللاعب الذي كان قد ضمه من القلعة البيضاء في فترة سابقة ولكن حسم الأهلي الصفقة.

3) حامد حمدان

ارتبط اسم لاعب الوسط الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان بالأهلي مع بداية الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن الزمالك نجح في الحصول على موافقة اللاعب ومازال في مفاوضات مع إدارة بتروجت التي ترفض رحيل اللاعب.

4) أحمد ربيع

الأمر ذاته تكرر مع الظهير الأيمن بصفوف البنك الأهلي أحمد ربيع الذي ارتبط اسمه في البداية بالنادي الأهلي قبل أن ينجح مسؤولو الزمالك نظرائهم بنادي البنك الأهلي في الظفر بالصفقة ولكن حتى الآن لم تُحسم في ظل عدم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

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