بعد الموافقة على رحيله.. ماذا قدم أحمد عبدالقادر مع الأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إنهم وافقوا على العرض الذي تقدم به نادي الحزم السعودي للتعاقد مع اللاعب أحمد عبدالقادر.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات لمصراوي في وقت سابق من اليوم السبت إلى أن اللاعب يميل لخوض تجربة احترافية جديدة، للاطلاع على التفاصيل المالية.. اضغط هنا

عبدالقادر صاحب الـ 26 عامًا ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2025/26 إذ رفض اللاعب بحسب المصدر ذاته الدخول في صفقات تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية أو تمديد التعاقد.

عبدالقادر الذي يشغل مركز الجناح الأيسر تدرج بقطاع ناشئين الأهلي قبل أن يرحل في موسم 2017/18 لصفوف نادي سبارتا براغ التشيكي.

وظلّ اللاعب بصفوف النادي التشيكي حتى عاد بالانتقالات الصيفية لموسم 2020/21 لصفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي ولكنه لم يشارك سوى في مباراتين مع الأهلي ببطولة الكأس بواقع 70 دقيقة أمام إنبي و 90 دقيقة أمام الزمالك وخاض باق الموسم معاراً لصفوف سموحة.

وخاض اللاعب بقميص سموحة بـ 27 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 لزملائه ليعيده الأهلي لصفوف مرة أخرى ليشارك بـ 111 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 12 لزملائه.

وارتدى اللاعب خلال الموسم الماضي قميص نادي قطر القطري على سبيل الإعارة إذ شارك بـ 17 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

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