كتبت-هند عواد:

أثار الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد رفض ناديه الحالي بيعه إلى الزمالك، في وقت أبدت فيه عائلته رغبتها بانتقاله إلى القلعة البيضاء.

بدأت مسيرة حامد حمدان في الملاعب المصرية عام 2018، عبر بوابة نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، لكن اللافت حينها أنه وقع لصالح الغريم التقليدي، النادي الأهلي.

وفي ديسمبر 2018، وقع حمدان على استمارة الانضمام لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ما كان سيجعله لاعبًا رسميًا في صفوف الفريق لمدة خمس سنوات.

غير أن الصفقة باءت بالفشل، كما كشف وكيله محمد السدودي في تصريحات صحفية آنذاك، قائلًا: "في اليوم التالي لتوقيع الاستمارات، حضر اللاعب إلى مقر النادي للمشاركة في التدريبات، لكنه قوبل بمعاملة سيئة. بعد ذلك لمسنا اهتمامًا من نادي بيراميدز، وتمت الصفقة بالفعل".

واختتم السدودي حديثه قائلًا: "رفض مسؤولو الأهلي منحه ملابس التدريب، وهو ما أثار استياء اللاعب. كما طُلب منا أن يكون نادر شوقي هو وكيله، وهو أمر لم نقبله".

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